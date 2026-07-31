В горах Пакистана нашли тела четырех человек

Непальца Нирмала Пурджу считают одним из лучших альпинистов в мире из тех, кто восходит на большие высоты. Он 57 раз покорял восьмитысячники, из них 29 раз без дополнительного кислорода. В 2019 году он покорил все 14 восьмитысячников за рекордные шесть месяцев, что принесло ему мировую славу.