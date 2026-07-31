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В горах Пакистана нашли тела четырех человек - РИА Новости, 31.07.2026
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09:34 31.07.2026 (обновлено: 09:39 31.07.2026)
В горах Пакистана нашли тела четырех человек

В горах Пакистана на месте схода лавины нашли тела четырех человек

CC BY-SA 3.0 / Kogo / Гора Броуд-Пик в Пакистане
Гора Броуд-Пик в Пакистане - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Kogo /
Гора Броуд-Пик в Пакистане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На месте схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане обнаружены тела четырех человек.
  • Личности погибших альпинистов пока не установлены.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тела четырех человек обнаружены на месте схода лавины в Пакистане, где ранее пропала многонациональная группа из десяти альпинистов во главе со всемирно известным непальцем Нирмалом Пурджей, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на главу пакистанского альпинистского клуба Ирфана Аршада Хана.
Ранее газета Himalayan Times сообщала, что группа из десяти альпинистов пропала без вести во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик в Пакистане.
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"После схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик высотой 8047 метров ... спасательные команды обнаружили четыре тела", - говорится в материале издания.
Как отметил Ирфан Аршад Хан, личности погибших пока не установлены.
Непальца Нирмала Пурджу считают одним из лучших альпинистов в мире из тех, кто восходит на большие высоты. Он 57 раз покорял восьмитысячники, из них 29 раз без дополнительного кислорода. В 2019 году он покорил все 14 восьмитысячников за рекордные шесть месяцев, что принесло ему мировую славу.
Всего в мире 14 гор высотой более 8 тысяч метров. Это Эверест, Аннапурна, Лхоцзе, Канченджанга, Макалу, Нангапарбат, Броуд-Пик, Чогори (К-2), Гашербрум-I, Гашербрум-II, Манаслу, Дхаулагири, Чо-Ойю, Шишабангма.
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