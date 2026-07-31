В Москве до 6 сентября будут работать три бесплатных падел-корта

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три спортивные площадки с кортами для игры в падел продолжат работать в Москве до 6 сентября, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.

Жители и гости столицы могут бесплатно сыграть в падел, принять участие в мастер-классах и турнирах. Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Организаторами выступают Департамент спорта города Москвы совместно с Федерацией падела России.

Площадки расположены у станций метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская". Они работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Забронировать корт можно через официальный сайт проекта.

Организованы мастер-классы для взрослых и детей, а также турниры разных форматов. Участники смогут принять участие в детском турнире, любительском парном турнире в женском и мужском разрядах, соревнованиях "Американо" и ночных падел-лигах.

На площадках можно бесплатно получить у администраторов мячи и ракетки. Инструкторы помогут новичкам освоить основные навыки игры и улучшить технику.

Кроме того, на территории спортивных площадок доступны раздевалки, зоны отдыха, фотозоны и арт-объекты.