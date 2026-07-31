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В Москве до 6 сентября будут работать три бесплатных падел-корта - РИА Новости, 31.07.2026
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16:01 31.07.2026
В Москве до 6 сентября будут работать три бесплатных падел-корта

Три бесплатных падел-корта будут работать в Москве до 6 сентября

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыПадел-корты в Москве
Падел-корты в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Падел-корты в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Три спортивные площадки с кортами для игры в падел продолжат работать в Москве до 6 сентября, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
Жители и гости столицы могут бесплатно сыграть в падел, принять участие в мастер-классах и турнирах. Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Организаторами выступают Департамент спорта города Москвы совместно с Федерацией падела России.
Площадки расположены у станций метро "Баррикадная", "Третьяковская" и "Римская". Они работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Забронировать корт можно через официальный сайт проекта.
Организованы мастер-классы для взрослых и детей, а также турниры разных форматов. Участники смогут принять участие в детском турнире, любительском парном турнире в женском и мужском разрядах, соревнованиях "Американо" и ночных падел-лигах.
На площадках можно бесплатно получить у администраторов мячи и ракетки. Инструкторы помогут новичкам освоить основные навыки игры и улучшить технику.
Кроме того, на территории спортивных площадок доступны раздевалки, зоны отдыха, фотозоны и арт-объекты.
Участие в проекте бесплатное, необходима предварительная запись.
 
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