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Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после эвакуации из-за атак БПЛА - РИА Новости, 31.07.2026
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09:56 31.07.2026
Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после эвакуации из-за атак БПЛА

Склад Oozn в Зеленодольске возобновил работу после эвакуации из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность» из-за массированной атаки вражеских БПЛА.
  • Ozon эвакуировал работников склада в Зеленодольске из-за опасности атаки БПЛА, после чего склад возобновил работу, так как не пострадал.
  • Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ozon возобновил работу склада в Зеленодольске (Татарстан), эвакуированного ранее в связи с опасностью атаки БПЛА в регионе, ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали, сообщила компания.
В ночь на пятницу на территории Татарстана был введен режим "Беспилотная опасность". Пресс-служба главы региона сообщила, что Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА, жертв и разрушений нет.
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"Сегодня рано утром из-за опасности атаки БПЛА мы эвакуировали наших работников со склада в Зеленодольске в полном соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении площадки.
"Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу", - добавили там.
Отмечается, что эвакуация прошла за считанные минуты, пострадавших нет.
Wildberries в свою очередь также сообщил, что складской комплекс компании в Зеленодольске работает в штатном режиме.
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ПроисшествияЗеленодольскOzonВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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