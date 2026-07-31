Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после эвакуации из-за атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность» из-за массированной атаки вражеских БПЛА.

Ozon эвакуировал работников склада в Зеленодольске из-за опасности атаки БПЛА, после чего склад возобновил работу, так как не пострадал.

Складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает в штатном режиме.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ozon возобновил работу склада в Зеленодольске (Татарстан), эвакуированного ранее в связи с опасностью атаки БПЛА в регионе, ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали, сообщила компания.

В ночь на пятницу на территории Татарстана был введен режим "Беспилотная опасность". Пресс-служба главы региона сообщила, что Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА, жертв и разрушений нет.

"Сегодня рано утром из-за опасности атаки БПЛА мы эвакуировали наших работников со склада в Зеленодольске в полном соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении площадки.

"Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу", - добавили там.

Отмечается, что эвакуация прошла за считанные минуты, пострадавших нет.