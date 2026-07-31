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Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году - РИА Новости, 31.07.2026
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02:38 31.07.2026
Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

РИА Новости: самыми выгодными месяцами для отпуска в 2027 году будут март и июль

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, что самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них больше рабочих дней.
  • Наименее выгодным месяцем для отпуска традиционно окажется январь из-за меньшего числа рабочих дней.
  • Итоговая выгодность отпуска зависит от постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое еще не принято на 2027 год.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них больше рабочих дней по сравнению с другими, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
"Для работников на пятидневной неделе с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска станут март, июль, август, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодным традиционно окажется январь (15 рабочих дней), затем февраль и май", - оценил юрист.
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Наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада - он выплачивается полностью независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако стоимость одного рабочего дня при этом меняется, пояснил он.
Отпуск всегда оплачивается исходя из среднего заработка сотрудника, а не из текущей стоимости рабочего дня. Поэтому логика выбора месяца проста: если стоимость рабочего дня в месяце выше вашего среднедневного заработка - выгоднее работать, а если примерно равна или ниже - выгоднее отдыхать.
Именно поэтому январь с его малым числом рабочих дней оказывается самым невыгодным для отпуска, рассуждает юрист: потеря в деньгах будет максимальной, а март, июль, август, сентябрь и декабрь, наоборот, позволят минимизировать финансовые потери.
Он напомнил, что итоговая выгодность отпуска зависит от постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое ежегодно утверждается. На сегодняшний день документ на 2027 год еще не принят - имеется только проект. Если проект будет утвержден, производственный календарь на 2027 год будет содержать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.
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