Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, что самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них больше рабочих дней.

Наименее выгодным месяцем для отпуска традиционно окажется январь из-за меньшего числа рабочих дней.

Итоговая выгодность отпуска зависит от постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое еще не принято на 2027 год.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них больше рабочих дней по сравнению с другими, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Для работников на пятидневной неделе с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска станут март, июль, август, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодным традиционно окажется январь (15 рабочих дней), затем февраль и май", - оценил юрист.

Наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада - он выплачивается полностью независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако стоимость одного рабочего дня при этом меняется, пояснил он.

Отпуск всегда оплачивается исходя из среднего заработка сотрудника, а не из текущей стоимости рабочего дня. Поэтому логика выбора месяца проста: если стоимость рабочего дня в месяце выше вашего среднедневного заработка - выгоднее работать, а если примерно равна или ниже - выгоднее отдыхать.

Именно поэтому январь с его малым числом рабочих дней оказывается самым невыгодным для отпуска, рассуждает юрист: потеря в деньгах будет максимальной, а март, июль, август, сентябрь и декабрь, наоборот, позволят минимизировать финансовые потери.