Рейтинг@Mail.ru
Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 31.07.2026
Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых

РИА Новости: Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОсетры в садковой линии в рыбоводческом комплексе "Тамбовский осетр"
Осетры в садковой линии в рыбоводческом комплексе Тамбовский осетр - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Осетры в садковой линии в рыбоводческом комплексе "Тамбовский осетр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб с результатом в 6,3 тысячи тонн.
  • Первое место по добыче осетровых занял Китай с показателем в 162,6 тысячи тонн, второе место — Армения с результатом в 6,9 тысячи тонн.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.
Первое место в отчетном 2024 году с существенным отрывом занял Китай - там добыча этого вида рыб составила 162,6 тысячи тонн.
На второй строчке расположилась Армения с показателем в 6,9 тысячи тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 6,3 тысячи тонн.
Добыча осетровых в 2024 году превысила тысячу тонн еще в четырех странах - Иране (6,04 тысячи тонн), Вьетнаме (4,1 тысячи тонн), Польше (1,3 тысячи тонн) и Италии (1,2 тысячи тонн).
Организация публикует актуальные данные с временным лагом.
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Россия увеличила вылов устриц до рекорда
Вчера, 07:33
 
ЭкономикаРоссияКитайАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала