Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.