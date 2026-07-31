В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим беспилотной опасности был введен в Самарской области в 1:09 мск в пятницу.
- Режим беспилотной опасности отменен на территории Самарской области.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Режим беспилотной опасности был введен в Самарской области в 1.09 мск в пятницу и действовал более шести часов.
"На территории Самарской области объявлен отбой "Беспилотной опасности", - говорится в сообщении главы региона в канале на платформе "Макс".
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