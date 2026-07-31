В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области объявлен режим «Беспилотная опасность».
- Жителям рекомендовано не подходить к окнам, а при нахождении на улице или в автотранспорте — укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети интернет", - говорится в сообщении.
Как предупредили в пресс-центре ГУМЧС России по региону, находясь дома, нельзя подходить к окнам.
"Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге", - уточняется в сообщении.
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