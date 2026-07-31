В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области был введен режим опасности атаки БПЛА.
- Режим опасности атаки БПЛА в Тульской области отменен по сообщению губернатора Дмитрия Миляева.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23.58 мск четверга. Она продлилась более пяти часов.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
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