В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщили в ГУМЧС по региону.
"Опасность атаки БПЛА в Курской области, 4.32 (мск - ред.)! Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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