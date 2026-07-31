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В России предложили сохранять прожиточный минимум при списаниях с должников - РИА Новости, 31.07.2026
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11:32 31.07.2026
В России предложили сохранять прожиточный минимум при списаниях с должников

Лантратова предложила сохранять прожиточный минимум при списаниях с должников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова выступила с инициативой законодательно закрепить сохранение прожиточного минимума при списании средств с должников.
  • Она направила официальное обращение в ФССП с предложением рассмотреть концепцию законопроекта и создать межведомственную рабочую группу для его доработки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что выступила с инициативой законодательно закрепить сохранять прожиточный минимум при списании средств с должников работодателями, банками и пенсионными органами.
Она отметила, что омбудсмены в РФ получают обращения, связанные с тем, что у граждан-должников списывают средства в полном объеме, без сохранения прожиточного минимума. И подобные случаи показывают, что текущая социальная гарантия работает только по заявительному принципу - то есть человек должен сам узнать о своем праве, вовремя прийти к приставу, правильно составить заявление и собрать документы.
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"Из-за этого пенсионеры, маломобильные граждане и люди с низким доходом часто остаются без средств на еду и лекарства еще до того, как успевают подать заявление", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 миллиона производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 миллиона случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.
"Мы предлагаем изменить этот порядок. Подготовлен законопроект, согласно которому судебный пристав будет обязан автоматически указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании", - добавила федеральный омбудсмен.
Лантратова подчеркнула, что в таком случае работодатели, банки и пенсионные органы будут сохранять защищенную законом сумму еще на стадии расчета удержаний.
"Направила официальное обращение в ФССП России с предложением рассмотреть концепцию законопроекта и создать межведомственную рабочую группу для его доработки", - отметила она.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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