В России предложили сохранять прожиточный минимум при списаниях с должников

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова выступила с инициативой законодательно закрепить сохранение прожиточного минимума при списании средств с должников.

Она направила официальное обращение в ФССП с предложением рассмотреть концепцию законопроекта и создать межведомственную рабочую группу для его доработки.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что выступила с инициативой законодательно закрепить сохранять прожиточный минимум при списании средств с должников работодателями, банками и пенсионными органами.

Она отметила, что омбудсмены в РФ получают обращения, связанные с тем, что у граждан-должников списывают средства в полном объеме, без сохранения прожиточного минимума. И подобные случаи показывают, что текущая социальная гарантия работает только по заявительному принципу - то есть человек должен сам узнать о своем праве, вовремя прийти к приставу, правильно составить заявление и собрать документы.

"Из-за этого пенсионеры, маломобильные граждане и люди с низким доходом часто остаются без средств на еду и лекарства еще до того, как успевают подать заявление", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, в 2025 году на принудительном исполнении находилось более 130,5 миллиона производств, но прожиточный минимум сохранялся лишь в 1,7 миллиона случаев, когда люди смогли самостоятельно подать обращения.

"Мы предлагаем изменить этот порядок. Подготовлен законопроект, согласно которому судебный пристав будет обязан автоматически указывать требование о сохранении прожиточного минимума в постановлении о взыскании", - добавила федеральный омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что в таком случае работодатели, банки и пенсионные органы будут сохранять защищенную законом сумму еще на стадии расчета удержаний.