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Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией - РИА Новости, 31.07.2026
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11:18 31.07.2026
Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией

Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией под давлением

© Sputnik / Алексей Ковалев | Перейти в медиабанкЗдание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государство Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией.
  • МИД Южной Осетии заявил, что решение Науру о прекращении дипломатических отношений было принято под серьезным внешним давлением.
  • В сообщении МИД Южной Осетии говорится, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать различные методы для изоляции Южной Осетии на международной арене.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тихоокеанское островное государство Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией под серьезным давлением, заявил МИД закавказской республики.
"Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия приняло к сведению решение властей Республики Наоэро (бывшее Науру) о прекращении дипломатических отношений... за которым отчетливо просматривается внешнее давление", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте югоосетинского внешнеполитического ведомства.
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Там отметили, что этот шаг не является следствием двусторонней повестки. "По имеющейся информации, на правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами. Очевидно, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги – от политического шантажа до экономических стимулов, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене", - отмечается в сообщении.
Ранее агентство Апсныпресс сообщило, что Науру прекратило дипломатические отношения с Абхазией, другой бывшей грузинской автономией.
Вместе с тем Цхинвал продолжит курс на укрепление своего международного признания, указано в публикации. "Республика Южная Осетия продолжит курс на укрепление своего международного признания, расширение связей с государствами, разделяющими принципы справедливости и уважения к воле народов", - подчеркивается в сообщении.
Там же отмечается, что Южная Осетия не строит свою внешнюю политику на зависимости от конъюнктурных решений отдельных стран. "Наш главный союзник – Российская Федерация, и наше право на суверенитет подтверждено волей народа, которую невозможно отменить никакими дипломатическими нотами, написанными под давлением "коллективного Запада" и действий тбилисских эмиссаров. Попытки Грузии "зачистить" дипломатическое поле вокруг Южной Осетии являются безуспешной борьбой с реальностью, которая уже давно сложилась, и никак не влияют на реальный статус Южной Осетии", - подчеркнули в МИД закавказской республики.
Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и ряд других государств. РФ не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию частью своей территории.
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