Краткий пересказ от РИА ИИ Государство Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией.

МИД Южной Осетии заявил, что решение Науру о прекращении дипломатических отношений было принято под серьезным внешним давлением.

В сообщении МИД Южной Осетии говорится, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать различные методы для изоляции Южной Осетии на международной арене.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тихоокеанское островное государство Науру прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией под серьезным давлением, заявил МИД закавказской республики.

"Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия приняло к сведению решение властей Республики Наоэро (бывшее Науру ) о прекращении дипломатических отношений... за которым отчетливо просматривается внешнее давление", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте югоосетинского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что этот шаг не является следствием двусторонней повестки. "По имеющейся информации, на правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами. Очевидно, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги – от политического шантажа до экономических стимулов, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство Апсныпресс сообщило, что Науру прекратило дипломатические отношения с Абхазией, другой бывшей грузинской автономией.

Вместе с тем Цхинвал продолжит курс на укрепление своего международного признания, указано в публикации. "Республика Южная Осетия продолжит курс на укрепление своего международного признания, расширение связей с государствами, разделяющими принципы справедливости и уважения к воле народов", - подчеркивается в сообщении.

Там же отмечается, что Южная Осетия не строит свою внешнюю политику на зависимости от конъюнктурных решений отдельных стран. "Наш главный союзник – Российская Федерация, и наше право на суверенитет подтверждено волей народа, которую невозможно отменить никакими дипломатическими нотами, написанными под давлением "коллективного Запада" и действий тбилисских эмиссаров. Попытки Грузии "зачистить" дипломатическое поле вокруг Южной Осетии являются безуспешной борьбой с реальностью, которая уже давно сложилась, и никак не влияют на реальный статус Южной Осетии", - подчеркнули в МИД закавказской республики.