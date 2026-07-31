При этом, по словам Мюррея, обычные жители Великобритании не проявляют враждебности к россиянам. "К счастью, они не сталкиваются с враждебностью со стороны обычных людей только потому, что они русские. Этого не происходит. Люди не подвергаются агрессии, потому что большинство обычных людей не принимает эту навязанную повестку. Но государственная риторика пугает людей. Она причиняет им боль", – заключил он.