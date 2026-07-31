В МВД рассказали о схемах мошенников, направленных на детей и подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошеннические схемы против детей и подростков строятся по похожим этапам и включают выбор цели, установление контакта, давление и изоляцию, принуждение к действиям и исчезновение мошенников.

Преступники используют методы социальной инженерии, создают ощущение срочности и запрещают детям советоваться с родными.

В МВД РФ советуют родителям спокойно поговорить с ребенком, объяснить правила безопасности в интернете и договориться о «кодовой фразе» для сигналов о помощи.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мошеннические схемы, направленные на детей и подростков, строятся по похожим этапам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что преступники используют методы социальной инженерии: выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Правоохранители добавили, что нередко в ход идут фальшивые фото удостоверений, угрозы и пугающие истории - все, чтобы заставить ребенка действовать быстро и без раздумий.

"При этом, несмотря на разнообразие предлогов, сами схемы строятся по похожим этапам: выбор цели и разведка. Дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве — в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств (например, в "Дайвинчике"). Этой активностью и пользуются мошенники", - говорится в сообщении.

Далее злоумышленники устанавливают с ребенком контакт - они могут притворяться ровесником в чате знакомств или сотрудником техподдержки игры. Кроме того, преступники специально создают ощущение срочности: "аккаунт заблокируют", "у родителей будут проблемы", "нужно срочно помочь".

"Давление и изоляция. Чтобы ребенок не посоветовался с родными, преступники подключают "следователя", грозят серьезными последствиями и запрещают рассказывать близким. Общение при этом переводят в мессенджеры", - отмечается в сообщении.

После этого, как отметили в МВД, преступники принуждают к действиям - на этом этапе ребенка убеждают перевести деньги, "декларировать средства" или выполнить другие опасные действия - например, ради "скинов" в игре.

"Исчезновение. Получив желаемое, мошенники блокируют ребенка в соцсетях и пропадают. В результате подросток остается наедине с тревогой и последствиями", - добавили правоохранители.

Чтобы снизить риски, в МВД советуют родителям спокойно поговорить с ребенком, объяснить, что если в интернете становится страшно или непонятно, нужно сразу позвонить родителям, а также проговорить простое правило: настоящие сотрудники и техподдержка никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей.

"Договоритесь о "кодовой фразе" или простом сигнале: если ребенку некомфортно, он может написать или сказать ее — это станет понятным намеком, что нужна помощь", - советуют в ведомстве.

Также нужно рассказать ребенку, что мошенники специально торопят и пугают: если кто‑то настаивает на срочных действиях - это повод остановиться и посоветоваться со взрослыми.