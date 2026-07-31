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В МВД рассказали о схемах мошенников, направленных на детей и подростков - РИА Новости, 31.07.2026
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17:38 31.07.2026
В МВД рассказали о схемах мошенников, направленных на детей и подростков

МВД: мошеннические схемы с детьми и подростками строятся по схожим этапам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошеннические схемы против детей и подростков строятся по похожим этапам и включают выбор цели, установление контакта, давление и изоляцию, принуждение к действиям и исчезновение мошенников.
  • Преступники используют методы социальной инженерии, создают ощущение срочности и запрещают детям советоваться с родными.
  • В МВД РФ советуют родителям спокойно поговорить с ребенком, объяснить правила безопасности в интернете и договориться о «кодовой фразе» для сигналов о помощи.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мошеннические схемы, направленные на детей и подростков, строятся по похожим этапам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что преступники используют методы социальной инженерии: выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. Правоохранители добавили, что нередко в ход идут фальшивые фото удостоверений, угрозы и пугающие истории - все, чтобы заставить ребенка действовать быстро и без раздумий.
"При этом, несмотря на разнообразие предлогов, сами схемы строятся по похожим этапам: выбор цели и разведка. Дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве — в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств (например, в "Дайвинчике"). Этой активностью и пользуются мошенники", - говорится в сообщении.
Далее злоумышленники устанавливают с ребенком контакт - они могут притворяться ровесником в чате знакомств или сотрудником техподдержки игры. Кроме того, преступники специально создают ощущение срочности: "аккаунт заблокируют", "у родителей будут проблемы", "нужно срочно помочь".
"Давление и изоляция. Чтобы ребенок не посоветовался с родными, преступники подключают "следователя", грозят серьезными последствиями и запрещают рассказывать близким. Общение при этом переводят в мессенджеры", - отмечается в сообщении.
После этого, как отметили в МВД, преступники принуждают к действиям - на этом этапе ребенка убеждают перевести деньги, "декларировать средства" или выполнить другие опасные действия - например, ради "скинов" в игре.
"Исчезновение. Получив желаемое, мошенники блокируют ребенка в соцсетях и пропадают. В результате подросток остается наедине с тревогой и последствиями", - добавили правоохранители.
Чтобы снизить риски, в МВД советуют родителям спокойно поговорить с ребенком, объяснить, что если в интернете становится страшно или непонятно, нужно сразу позвонить родителям, а также проговорить простое правило: настоящие сотрудники и техподдержка никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей.
"Договоритесь о "кодовой фразе" или простом сигнале: если ребенку некомфортно, он может написать или сказать ее — это станет понятным намеком, что нужна помощь", - советуют в ведомстве.
Также нужно рассказать ребенку, что мошенники специально торопят и пугают: если кто‑то настаивает на срочных действиях - это повод остановиться и посоветоваться со взрослыми.
"И помните: профилактика - это не строгий контроль, а поддержка и понятные ориентиры. Когда ребенок знает, что его не будут ругать за ошибку, а помогут разобраться, он гораздо скорее попросит о помощи", - заключили в ведомстве.
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