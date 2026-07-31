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В МВД рассказали, как мошенники шантажируют детей блокировкой iCloud - РИА Новости, 31.07.2026
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09:38 31.07.2026 (обновлено: 15:31 31.07.2026)
В МВД рассказали, как мошенники шантажируют детей блокировкой iCloud

МВД раскрыло схему шантажа детей через Apple ID и iCloud

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники все чаще применяют схему с использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей.
  • Аферисты выманивают у ребенка данные для доступа к телефону, просят его войти в чужую учетную запись, а затем под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.
  • Родителям рекомендуется обсудить с ребенком правила цифровой гигиены и необходимость сообщать о любых подозрительных контактах.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мошенники все чаще применяют схему c использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Одна из популярных схем кибервымогателей — манипуляции с Apple ID. Ребенка убеждают выйти из своей учетной записи и войти под чужими данными, после чего начинается шантаж, последствия которого могут стать неприятными, а иногда и непоправимыми", — говорится в публикации.
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Чаще всего такие атаки идут через мессенджеры и игровые чаты, отметили киберполицейские. По их словам, аферисты под предлогом дружбы, бонусов в онлайн-играх, легкого заработка или путем шантажа выманивают у ребенка данные для доступа к телефону, просят его войти в чужую учетную запись, а затем под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.
"Важно понимать: блокировка iCloud — это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило — не платить", — подчеркнули в МВД.
Родителям киберполицейские рекомендовали поговорить с ребенком о цифровой гигиене: объяснить, что нельзя передавать данные от своих аккаунтов посторонним, входить в чужие учетные записи и что любые "выгодные предложения" в интернете требуют осторожности. Важно также установить правило: если что‑то смущает — сразу рассказывать родителям.
Если же шантаж уже начался, то следует прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию, заключили в МВД.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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