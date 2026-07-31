В МВД рассказали, как мошенники шантажируют детей блокировкой iCloud

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники все чаще применяют схему с использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей.

Аферисты выманивают у ребенка данные для доступа к телефону, просят его войти в чужую учетную запись, а затем под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.

Родителям рекомендуется обсудить с ребенком правила цифровой гигиены и необходимость сообщать о любых подозрительных контактах.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мошенники все чаще применяют схему c использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Одна из популярных схем кибервымогателей — манипуляции с Apple ID. Ребенка убеждают выйти из своей учетной записи и войти под чужими данными, после чего начинается шантаж, последствия которого могут стать неприятными, а иногда и непоправимыми", — говорится в публикации

Чаще всего такие атаки идут через мессенджеры и игровые чаты, отметили киберполицейские. По их словам, аферисты под предлогом дружбы, бонусов в онлайн-играх, легкого заработка или путем шантажа выманивают у ребенка данные для доступа к телефону, просят его войти в чужую учетную запись, а затем под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.

"Важно понимать: блокировка iCloud — это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило — не платить", — подчеркнули в МВД.

Родителям киберполицейские рекомендовали поговорить с ребенком о цифровой гигиене: объяснить, что нельзя передавать данные от своих аккаунтов посторонним, входить в чужие учетные записи и что любые "выгодные предложения" в интернете требуют осторожности. Важно также установить правило: если что‑то смущает — сразу рассказывать родителям.