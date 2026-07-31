США считают МУС нелегитимной организацией, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Международный уголовный суд является нелегитимной международной организацией.
- США начали предпринимать шаги, чтобы привести МУС к порядку.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация США считает Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией и начали предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.
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"Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией", - сказал Рубио на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Ранее Рубио уже заявлял, что США намерены полностью расформировать МУС, поскольку считают его угрозой для суверенитета страны.
Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли.