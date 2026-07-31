США считают МУС нелегитимной организацией, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Международный уголовный суд является нелегитимной международной организацией.

США начали предпринимать шаги, чтобы привести МУС к порядку.

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация США считает Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией и начали предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.

« "Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией", - сказал Рубио на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Госсекретарь заверил, что США уже начали предпринимать шаги, чтобы привести МУС к порядку.

Ранее Рубио уже заявлял, что США намерены полностью расформировать МУС, поскольку считают его угрозой для суверенитета страны.