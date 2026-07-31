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США считают МУС нелегитимной организацией, заявил Рубио - РИА Новости, 31.07.2026
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22:39 31.07.2026
США считают МУС нелегитимной организацией, заявил Рубио

Рубио: США считают МУС нелегитимным и начали шаги, чтобы привести его к порядку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Международный уголовный суд является нелегитимной международной организацией.
  • США начали предпринимать шаги, чтобы привести МУС к порядку.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Администрация США считает Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией и начали предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.
«
"Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией", - сказал Рубио на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Госсекретарь заверил, что США уже начали предпринимать шаги, чтобы привести МУС к порядку.
Ранее Рубио уже заявлял, что США намерены полностью расформировать МУС, поскольку считают его угрозой для суверенитета страны.
Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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14 июля, 17:44
 
В миреСШАЗемляМарко РубиоМеждународный уголовный суд
 
 
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