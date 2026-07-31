Мурашко рассказал о новых технологиях лучевой терапии

ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Новые технологии лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань органа, появились в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мишустин в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер.