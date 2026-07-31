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Мурашко рассказал о новых технологиях лучевой терапии - РИА Новости, 31.07.2026
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Наука
 
16:28 31.07.2026
Мурашко рассказал о новых технологиях лучевой терапии

Мурашко: появились технологии лучевой терапии, не повреждающие здоровую ткань

© РИА Новости / Валерий МельниковВрач в онкологическом центре "Институт ядерной медицины" в Химках
Врач в онкологическом центре Институт ядерной медицины в Химках - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Врач в онкологическом центре "Институт ядерной медицины" в Химках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появились новые технологии лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань органа.
  • За последние годы количество курсов химиотерапии выросло практически в два раза, а лучевой терапии — более чем на 50%.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Новые технологии лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань органа, появились в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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"За последние годы количество курсов химиотерапии выросло практически в два раза. Лучевая терапия — рост больше 50%. И главное, что появились современные методы лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань (органа - ред.)", - сказал Мурашко в ходе доклада председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Мишустин в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер.
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