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Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца - РИА Новости, 31.07.2026
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10:23 31.07.2026 (обновлено: 11:45 31.07.2026)
Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца

Мурашко назвал три главных риска развития рака и болезней сердца

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три основных фактора риска развития рака и болезней сердца: табак, алкоголь и лишний вес.
  • Мурашко подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется.
ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил три основных фактора риска развития рака и болезней сердца.
По его словам, это табак, алкоголь и лишний вес.
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"Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца", — сказал глава Минздрава.
Лишний вес тоже играет существенную негативную роль в случае сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний, добавил он.
Министр подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется, и все новые исследования, скрининги и осмотры становятся доступными для россиян.
Основные этапы модернизации системы здравоохранения прописаны в Народной программе "Единой России", а сейчас партия готовит новые блоки, в том числе касающиеся инфраструктуры, кадров, технологий, лекарственного обеспечения и тому подобного, заключил Мурашко.
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