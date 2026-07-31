Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три основных фактора риска развития рака и болезней сердца: табак, алкоголь и лишний вес.
- Мурашко подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется.
ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил три основных фактора риска развития рака и болезней сердца.
По его словам, это табак, алкоголь и лишний вес.
"Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца", — сказал глава Минздрава.
Лишний вес тоже играет существенную негативную роль в случае сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний, добавил он.
Министр подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется, и все новые исследования, скрининги и осмотры становятся доступными для россиян.
Основные этапы модернизации системы здравоохранения прописаны в Народной программе "Единой России", а сейчас партия готовит новые блоки, в том числе касающиеся инфраструктуры, кадров, технологий, лекарственного обеспечения и тому подобного, заключил Мурашко.
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