Мурашко назвал главные риски развития рака и болезней сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал три основных фактора риска развития рака и болезней сердца: табак, алкоголь и лишний вес.

Мурашко подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется.

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил три основных фактора риска развития рака и болезней сердца.

По его словам, это табак, алкоголь и лишний вес.

"Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца", — сказал глава Минздрава.

Лишний вес тоже играет существенную негативную роль в случае сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний, добавил он.

Министр подчеркнул, что программа ОМС регулярно расширяется и дополняется, и все новые исследования, скрининги и осмотры становятся доступными для россиян.