На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост: топливо можно будет перевозить только в специальных канистрах.

Канистры должны быть из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени; объем одной канистры — не более 40 литров, заполнение — максимум 95%.

Общий лимит на перевозку топлива остается прежним — до 200 литров на автомобиль, но одновременно везти топливо в канистрах и бытовые газовые баллоны запрещено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

« "С 4 августа меняются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост", - говорится в сообщении.

Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, уточнили в информационном центре.

Общий лимит остается прежним - до 200 литров топлива на автомобиль, менять его не планируется.

Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре.

Объем одной канистры - не более 40 литров, заполнение - максимум 95%, учитывая тепловое расширение топлива. Канистра должна быть целой, герметичной, плотно закрытой и не проливаться, без вмятин, трещин, подтеков топлива. По требованию сотрудника канистру нужно будет пронести через интроскоп.

Одновременно везти топливо в канистрах и бытовые (большие) газовые баллоны нельзя. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров.

Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений.

В сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков-электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интраскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров.