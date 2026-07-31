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На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива - РИА Новости, 31.07.2026
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21:21 31.07.2026
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

Правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост изменят с 4 августа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост: топливо можно будет перевозить только в специальных канистрах.
  • Канистры должны быть из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени; объем одной канистры — не более 40 литров, заполнение — максимум 95%.
  • Общий лимит на перевозку топлива остается прежним — до 200 литров на автомобиль, но одновременно везти топливо в канистрах и бытовые газовые баллоны запрещено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменится с 4 августа, отныне топливо можно будет перевозить только в спецканистрах, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
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"С 4 августа меняются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост", - говорится в сообщении.

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Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, уточнили в информационном центре.
Общий лимит остается прежним - до 200 литров топлива на автомобиль, менять его не планируется.
Непросвечиваемые фонарем на досмотре емкости также необходимо проверять на интроскопе, поскольку внутри уже пытались провозить опасные предметы, сообщили в инфоцентре.
Объем одной канистры - не более 40 литров, заполнение - максимум 95%, учитывая тепловое расширение топлива. Канистра должна быть целой, герметичной, плотно закрытой и не проливаться, без вмятин, трещин, подтеков топлива. По требованию сотрудника канистру нужно будет пронести через интроскоп.
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Одновременно везти топливо в канистрах и бытовые (большие) газовые баллоны нельзя. Разрешено перевозить канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа (без канистр топлива) лимит составляет 100 литров.
Несоответствующая тара означает недопуск на мост, пустят на досмотр только после устранения нарушений.
В сообщении говорится, что в связи с энергетической ситуацией через мост разрешена перевозка бытовых бензиновых, дизельных и газовых генераторов, а также домашних пауэрбанков-электростанций. Такие грузы досматриваются через ленту интраскопа или сканер ИДК в зависимости от размеров.
Сыпучие материалы, например цемент и сахар, разрешено провозить в количестве не более 200 килограммов. Это ограничение введено по указанию спецслужб для обеспечения взрывобезопасности.
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