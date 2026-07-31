Жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек, продлили лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил на шесть месяцев принудительное лечение Анатолия Москвина.

Он раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет и изготавливал них мумии.

Экспертиза признала Москвина невменяемым, из-за чего его освободили от уголовной ответственности.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил еще на полгода принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, которого обвиняли в надругательстве над телами умерших девочек, сообщили РИА Новости в суде.

"Москвину сегодня продлили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на шесть месяцев", - заявила собеседница агентства.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода Москвы , а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования мужчина активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал Москвину, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых мужчина находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии.