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Жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек, продлили лечение - РИА Новости, 31.07.2026
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17:32 31.07.2026
Жителю Нижнего Новгорода, делавшему кукол из тел девочек, продлили лечение

Некрополисту Москвину продлили принудительное лечение на полгода

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде
Заседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Олег Золото
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Заседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил на шесть месяцев принудительное лечение Анатолия Москвина.
  • Он раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет и изготавливал них мумии.
  • Экспертиза признала Москвина невменяемым, из-за чего его освободили от уголовной ответственности.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил еще на полгода принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, которого обвиняли в надругательстве над телами умерших девочек, сообщили РИА Новости в суде.
"Москвину сегодня продлили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на шесть месяцев", - заявила собеседница агентства.
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На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.
Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования мужчина активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.
Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).
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В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал Москвину, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых мужчина находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии.
Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи не поддержали свое же ходатайство из-за ухудшения здоровья Москвина, а меры медицинского характера были оставлены без изменений. С тех пор ему регулярно продлевают принудительное лечение в психбольнице.
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