На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Человек упал на пути на станции "Войковская" метро Москвы, машинист применил экстренное торможение, сейчас движение в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Войковской" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути", - рассказали в пресс-службе.

"Просим вас соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.