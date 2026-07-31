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На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути - РИА Новости, 31.07.2026
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16:36 31.07.2026 (обновлено: 18:45 31.07.2026)
На станции метро "Войковская" в Москве человек упал на пути

РИА Новости: в Москве пассажир упал на рельсы на станции метро "Войковская"

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкУказатель у входа на станцию метро Войковская в Москве
Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Уткин
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Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции "Войковская" метро Москвы человек упал на пути.
  • Движение на Замоскворецкой линии вернулось в график после применения экстренного торможения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Человек упал на пути на станции "Войковская" метро Москвы, машинист применил экстренное торможение, сейчас движение в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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"Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Войковской" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за человека на пути", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что человека оперативно подняли на платформу.
"Просим вас соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.
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