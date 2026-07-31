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На юго-западе Москвы реабилитировали пруд в парке 50-летия Октября - РИА Новости, 31.07.2026
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На юго-западе Москвы реабилитировали пруд в парке 50-летия Октября

В парке 50-летия Октября на юго-западе Москвы провели реабилитацию пруда

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пруда в парке 50-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но на момент обследования водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и восстановили зону биоплато.
"В рамках проекта извлекли иловые отложения объемом порядка 2,3 тысячи кубометров, что позволило восстановить необходимую глубину и минимизировать зарастание. После этого сформировали ложе пруда путем устройства водоупорного слоя. Восстановление береговой полосы протяженностью 348 метров выполнили с сохранением старых и устройством новых пологих откосов, удобных для выхода водоплавающих птиц. Участок бетонного берега отремонтировали, остальной берег укрепили биоматериалом и обустроили газон", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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