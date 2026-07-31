В Москве лифт упал на рабочего во время ремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта.
- На место выдвинулись спасатели.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочего придавило лифтом при ремонте в шахте жилого дома на юго-востоке Москвы, на место происшествия направлены спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что произошло это в доме 15/4 по Самаркандскому бульвару, обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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