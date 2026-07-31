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В Москве лифт упал на рабочего во время ремонта - РИА Новости, 31.07.2026
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13:07 31.07.2026
В Москве лифт упал на рабочего во время ремонта

На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКабина лифта в жилом доме в Москве
Кабина лифта в жилом доме в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кабина лифта в жилом доме в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта.
  • На место выдвинулись спасатели.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочего придавило лифтом при ремонте в шахте жилого дома на юго-востоке Москвы, на место происшествия направлены спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что произошло это в доме 15/4 по Самаркандскому бульвару, обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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