Кабина лифта в жилом доме в Москве. Архивное фото

Кабина лифта в жилом доме в Москве

В Москве лифт упал на рабочего во время ремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта.

На место выдвинулись спасатели.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочего придавило лифтом при ремонте в шахте жилого дома на юго-востоке Москвы, на место происшествия направлены спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели", - сказал собеседник агентства.