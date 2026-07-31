Росстат и Москва провели первый онлайн-опрос по обследованию рабочей силы

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. При поддержке правительства Москвы в столице провели первый онлайн-опрос в рамках обследования рабочей силы, которое ежемесячно проводит Федеральная служба государственной статистики, сообщает пресс-служба Росстата.

Опрос состоялся в пилотном режиме при помощи электронного проекта "Активный гражданин". Исследование состоялось для тех пользователей, которые вошли в выборку Росстата, а также тех, у кого была полная и стандартная учетная запись на портале mos.ru.

Как подчеркнул заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников, традиционно подобные опросы проводились при помощи интервьюеров. В свою очередь, перевод таких исследований в онлайн полезен для самих жителей.

"Теперь люди могут пройти опрос в комфортном для себя темпе, в удобное время, без спешки и лишних переживаний – все понятно и доступно. Сейчас наша задача – изучить технические возможности цифрового сбора и обработки данных, детализировать траекторию дальнейшего развития, закрепленную Стратегией развития государственной статистики и Росстата до 2030 года, и распространить эту удобную практику на всю страну", – приводятся на сайте ведомства слова Окладникова.

Такие исследования проводятся каждый месяц во всех российских регионах для того, чтобы узнать данные о ситуации на рынке труда. Так, у лиц старше 15 лет собирают сведения о том, есть ли у них оплачиваемая работа или доходное занятие, ищут ли незанятые лица работу, участвует ли население в трудовой деятельности. Конфиденциальность данных гарантируется.

На основе сведений, полученных у респондентов, прорабатывается информация о том, какова численность и состав рабочей силы, а также уровень занятости и безработицы.

Онлайн-опрос в столице провели с 15 по 17 июня. Домохозяйство, завершившее исследование, получало 4 тысячи баллов в рамках программы лояльности "Миллион призов". Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций-партнеров программы или направить на благотворительность. Информация о том, как можно применить баллы, доступна на специальном сайте.

Как подчеркнула заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева, для проведения опроса на платформе разработали уникальный программный комплекс, который учитывал специфику обследований.