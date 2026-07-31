СМИ узнали о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние Вадима Ермолаева и его ребенка после покушения в Монако остается тяжелым, пишет Nice-Matin.
- Жизнь спутницы бизнесмена по-прежнему находится под угрозой.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Состояние украинского бизнесмена Вадим Ермолаева и его ребенка после покушения в Монако, которое произошло месяц назад, все еще тяжелое, жизнь его спутницы до сих пор находится под угрозой, сообщает издание Nice-Matin.
"Бизнесмен и подросток находятся в тяжелом состоянии, а жизнь матери ребенка по-прежнему находится под угрозой", - пишет газета.