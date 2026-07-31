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СМИ узнали о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако - РИА Новости, 31.07.2026
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15:08 31.07.2026
СМИ узнали о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако

Nice-Matin: Ермолаев остается в тяжелом состоянии после покушения в Монако

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние Вадима Ермолаева и его ребенка после покушения в Монако остается тяжелым, пишет Nice-Matin.
  • Жизнь спутницы бизнесмена по-прежнему находится под угрозой.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Состояние украинского бизнесмена Вадим Ермолаева и его ребенка после покушения в Монако, которое произошло месяц назад, все еще тяжелое, жизнь его спутницы до сих пор находится под угрозой, сообщает издание Nice-Matin.
"Бизнесмен и подросток находятся в тяжелом состоянии, а жизнь матери ребенка по-прежнему находится под угрозой", - пишет газета.
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