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СВО показала, что молодежь не отличается от героев ВОВ, заявил Евкуров - РИА Новости, 31.07.2026
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23:24 31.07.2026 (обновлено: 23:54 31.07.2026)
СВО показала, что молодежь не отличается от героев ВОВ, заявил Евкуров

Евкуров: СВО показала, что современная молодежь не отличается от героев ВОВ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что современная молодежь ни в чем не уступает героям Великой Отечественной войны.
  • По его словам, возгласы "Ох, уж эта молодежь" лишь иллюстрируют вечную дилемму, а сами молодые люди по-прежнему готовы на подвиги.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спецоперация на Украине показала, что современная молодежь ни в чем не уступает героям прошлого, заявил замглавы министра обороны Юнус‑Бек Евкуров.
«

"И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт. И в Афганистане было то же самое", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что возгласы наподобие "Ох, уж эта молодежь" лишь иллюстрируют извечную дилемму: по его словам, старшее поколение всегда твердит, что молодежь не та, а молодые — что старшие от них хотят не того.
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РоссияСпецоперацияОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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