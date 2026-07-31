СВО показала, что молодежь не отличается от героев ВОВ, заявил Евкуров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что современная молодежь ни в чем не уступает героям Великой Отечественной войны.
- По его словам, возгласы "Ох, уж эта молодежь" лишь иллюстрируют вечную дилемму, а сами молодые люди по-прежнему готовы на подвиги.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спецоперация на Украине показала, что современная молодежь ни в чем не уступает героям прошлого, заявил замглавы министра обороны Юнус‑Бек Евкуров.
«
"И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт. И в Афганистане было то же самое", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что возгласы наподобие "Ох, уж эта молодежь" лишь иллюстрируют извечную дилемму: по его словам, старшее поколение всегда твердит, что молодежь не та, а молодые — что старшие от них хотят не того.