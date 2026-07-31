Нехватка воды в Молдавии может усугубиться из-за действий Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина приняла решение сократить объем воды, сбрасываемой из гидроэлектростанции "Новоднестровск" в реку Днестр, на 15 кубических метров в секунду.

Река Днестр является основным источником водоснабжения жителей Молдавии, и власти страны предупредили о возможной нехватке воды.

Из-за засухи снижается уровень воды и в других реках Молдавии, ситуация может ухудшиться, если не пройдут обильные осадки.

КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украина приняла решение сократить объем воды в Днестре, хотя эта река является основным источником водоснабжения жителей Молдавии, заявил молдавский министр окружающей среды Георгий Хаджер.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил 20 июля, что власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами реки Днестр, а затем засекретили соответствующий документ. Министр окружающей среды Георгий Хаждер 16 июля, ссылаясь на данные украинских специалистов, предупреждал жителей столицы Молдавии о возможной нехватке воды.

"Украина в течение следующих двух недель снизит объем воды, сбрасываемой из гидроэлектростанции "Новоднестровск" в реку Днестр до 85 метров кубических в секунду, это на 15 метров кубических в секунду меньше, чем ранее. В этот период мы будем следить за ситуацией и контролировать уровень и расход воды в Днестре для обеспечения функционирования водосборных станций", - заявил Хаджер в пятницу после заседания молдавско-украинской днестровской комиссии.

Министр подчеркнул, что из-за засухи снижается уровень воды и в других реках, если в ближайшее время не пройдут обильные осадки, то ситуация может ухудшиться еще больше.

"Украина уже ввела ограничения на использование воды для полива и других целей. В зависимости от развития ситуации и нами будут проанализированы возможные меры по ограничению использования воды для орошения и других видов деятельности с целью защиты водных ресурсов", - добавил Хаждер.