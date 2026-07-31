Мишустин прибыл в Кызыл

Здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности образовательные и медицинские.

Это уже второй регион, который глава кабмина посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии.