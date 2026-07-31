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Мишустин прибыл в Кызыл - РИА Новости, 31.07.2026
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15:08 31.07.2026 (обновлено: 15:16 31.07.2026)
Мишустин прибыл в Кызыл

Мишустин прибыл в Кызыл в Туве

© Правительство. Главное/MAXПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в аэропорту Кызыла
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в аэропорту Кызыла - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Правительство. Главное/MAX
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в аэропорту Кызыла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл в Туве.
  • В Кызыле Мишустин осмотрит промышленные и социальные объекты и планирует провести встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
КЫЗЫЛ, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл в Туве.
Здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности образовательные и медицинские.
Также Мишустин планирует провести встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
Это уже второй регион, который глава кабмина посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Вчера, 04:10
 
РоссияКызылДальний ВостокМихаил МишустинВладислав Ховалыг
 
 
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