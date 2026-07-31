Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл в Туве.
- В Кызыле Мишустин осмотрит промышленные и социальные объекты и планирует провести встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
КЫЗЫЛ, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кызыл в Туве.
Здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности образовательные и медицинские.
Также Мишустин планирует провести встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
Это уже второй регион, который глава кабмина посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. До этого Мишустин побывал в Якутии.
Мишустин прилетел в Якутск
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