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Мишустин призвал поднять долю креативных индустрий в ВВП к 2030 году до 6% - РИА Новости, 31.07.2026
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05:49 31.07.2026 (обновлено: 08:50 31.07.2026)
Мишустин призвал поднять долю креативных индустрий в ВВП к 2030 году до 6%

Мишустин: долю креативных индустрий в ВВП России к 2030 году нужно довести до 6%

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера Квартал труда в Якутске. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля креативных индустрий в ВВП России сейчас составляет около 4,3%.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости довести долю креативных индустрий в ВВП до 6% к 2030 году.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Доля креативных индустрий в ВВП России сейчас составляет около 4,3%, к 2030 году ее нужно довести до 6%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения креативного кластера в Якутске.
"Доля креативных индустрий в стране на сегодня - примерно 4,3% в ВВП. У нас с вами цель стоит - довести ее к 2030 году до 6%, а это серьезный рывок", - сказал он.
Ранее в пятницу Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округу. Он также посетил "Квартал труда" - первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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