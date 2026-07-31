Мишустин посетил крупнейший креативный кластер Дальнего Востока

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер РФ Михаил Мишустин посетил «Квартал труда» в Якутске — первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с преференциальным режимом ТОР.

«Квартал труда» объединяет 230 резидентов и стал главным креативным хабом региона, проведя с 2023 года более 360 мероприятий.

Ядро кластера составляют компании из сфер кинопроизводства, анимации, разработки видеоигр, медиа, цифрового контента, моды и дизайна.

ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил "Квартал труда" - это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.

При реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. "Квартал труда" стал главным креативным хабом региона - с 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч.

Ядро кластера формируют компании, работающие в таких сферах, как кинопроизводство, анимация, разработка видеоигр (геймдев), медиа, цифровой контент, мода и дизайн. Для резидентов действуют льготные арендные ставки, а также преференциальный режим ТОР (льготы по налогам и страховым взносам).