Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посетил крупнейший креативный кластер Дальнего Востока - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 31.07.2026 (обновлено: 08:51 31.07.2026)
Мишустин посетил крупнейший креативный кластер Дальнего Востока

Мишустин посетил креативный кластер "Квартал труда" во время поездки в Якутск

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера Квартал труда в Якутске. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. 31 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер РФ Михаил Мишустин посетил «Квартал труда» в Якутске — первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с преференциальным режимом ТОР.
  • «Квартал труда» объединяет 230 резидентов и стал главным креативным хабом региона, проведя с 2023 года более 360 мероприятий.
  • Ядро кластера составляют компании из сфер кинопроизводства, анимации, разработки видеоигр, медиа, цифрового контента, моды и дизайна.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил "Квартал труда" - это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.
При реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. "Квартал труда" стал главным креативным хабом региона - с 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч.
Ядро кластера формируют компании, работающие в таких сферах, как кинопроизводство, анимация, разработка видеоигр (геймдев), медиа, цифровой контент, мода и дизайн. Для резидентов действуют льготные арендные ставки, а также преференциальный режим ТОР (льготы по налогам и страховым взносам).
Кластер оборудован современной медиалабораторией, включающей студию виртуального продакшена XR, звукозаписывающую студию.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Мишустин призвал не останавливать конвейер по выпуску самолетов МС-21
Вчера, 17:31
 
Дальний ВостокРоссияЯкутскМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала