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Мишустин прилетел в Якутск - РИА Новости, 31.07.2026
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04:10 31.07.2026
Мишустин прилетел в Якутск

РИА Новости: Мишустин прилетел в Якутск в рамках рабочей поездки

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.
  • В ходе визита Мишустин осмотрит онкологический диспансер, ознакомится с работой креативного кластера «Квартал труда» и проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, передает корреспондент РИА Новости.
Спецборт председателя правительства приземлился в международном аэропорту имени Платона Ойунского.
Во время визита премьер осмотрит республиканский онкологический диспансер, ознакомится с работой креативного кластера "Квартал труда", а также проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.
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