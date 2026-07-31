Мишустин прилетел в Якутск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.
- В ходе визита Мишустин осмотрит онкологический диспансер, ознакомится с работой креативного кластера «Квартал труда» и проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, передает корреспондент РИА Новости.
Спецборт председателя правительства приземлился в международном аэропорту имени Платона Ойунского.
Во время визита премьер осмотрит республиканский онкологический диспансер, ознакомится с работой креативного кластера "Квартал труда", а также проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.