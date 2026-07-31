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США не намерены удовлетворять пожелания Зеленского, считает Мирошник - РИА Новости, 31.07.2026
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13:21 31.07.2026
США не намерены удовлетворять пожелания Зеленского, считает Мирошник

Мирошник: США не намерены удовлетворять оружейные пожелания Зеленского

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что США не намерены выдавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник РИА Новости.
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