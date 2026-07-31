Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что США не намерены выдавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США не намерены удовлетворять пожелания Владимира Зеленского в вопросе выдачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
"Трамп не намерен удовлетворять пожелания Зеленского, он продолжает следовать своей стратегии, выступая в роли "торговца надеждой", - сказал Мирошник РИА Новости.