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Власти прорабатывают меры для стабилизации электроснабжения в Крыму - РИА Новости, 31.07.2026
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18:50 31.07.2026
Власти прорабатывают меры для стабилизации электроснабжения в Крыму

Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму
Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму.
  • На выездном совещании в Крыму обсуждалась разработка плана, включающего первоочередные меры и решения для повышения устойчивости энергоснабжения региона.
  • Одним из ключевых направлений плана является формирование аварийного запаса оборудования и материалов для оперативного проведения восстановительных работ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, соответствующие меры обсуждались на выездном совещании в регионе, сообщило Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов провели выездное совещание, посвященное вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса республики. Речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса Республики Крым.
"Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом", - говорится в сообщении.
Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ.
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