Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму

Власти прорабатывают меры для стабилизации электроснабжения в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму.

На выездном совещании в Крыму обсуждалась разработка плана, включающего первоочередные меры и решения для повышения устойчивости энергоснабжения региона.

Одним из ключевых направлений плана является формирование аварийного запаса оборудования и материалов для оперативного проведения восстановительных работ.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, соответствующие меры обсуждались на выездном совещании в регионе, сообщило Минэнерго РФ.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов провели выездное совещание, посвященное вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса республики. Речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса Республики Крым.

"Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом", - говорится в сообщении.