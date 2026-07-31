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Не менее 34 мигрантов погибли при попытках проникнуть в Сеуту - РИА Новости, 31.07.2026
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14:49 31.07.2026
Не менее 34 мигрантов погибли при попытках проникнуть в Сеуту

Не менее 34 мигрантов погибли при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко

© AP Photo / Antonio SempereМигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 34.
  • Хуан Хесус Вивас, мэр-президент Сеуты, выразил глубокую скорбь в связи с гибелью мигрантов.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 34, заявил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.
"Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв", - сказал он, выступая перед журналистами, трансляцию его выступления вели испанские СМИ.
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