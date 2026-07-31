Не менее 34 мигрантов погибли при попытках проникнуть в Сеуту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 34.
- Хуан Хесус Вивас, мэр-президент Сеуты, выразил глубокую скорбь в связи с гибелью мигрантов.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 34, заявил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.
"Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв", - сказал он, выступая перед журналистами, трансляцию его выступления вели испанские СМИ.