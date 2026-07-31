Число мигрантов, погибших в Сеуте выросло до 24

МАДРИД, 31 июл – РА Новости. Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 24 на фоне миграционного кризиса, сообщило агентство EFE со ссылкой на полицию.

Как сообщает EFE, число погибших неуклонно растет, так как большое количество людей пытались попасть в Сеуту вплавь утром в четверг, тогда как позднее больше людей проникали на территорию автономного города пешком, обходя пирс.