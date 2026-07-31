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Число мигрантов, погибших в Сеуте выросло до 24 - РИА Новости, 31.07.2026
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13:31 31.07.2026
Число мигрантов, погибших в Сеуте выросло до 24

Число мигрантов, погибших за сутки в испанской Сеуте выросло до 24

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 24.
МАДРИД, 31 июл – РА Новости. Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 24 на фоне миграционного кризиса, сообщило агентство EFE со ссылкой на полицию.
"Число тел, найденных на побережье Сеуты за последние часы, возросло до 24", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает EFE, число погибших неуклонно растет, так как большое количество людей пытались попасть в Сеуту вплавь утром в четверг, тогда как позднее больше людей проникали на территорию автономного города пешком, обходя пирс.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Радиостанция Cadena SER сообщила утром в пятницу со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации телерадиокомпании RTVE, число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 19. В город были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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