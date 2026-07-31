В Москве арестовали десять мигрантов после массовой драки на стройплощадке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Строгино произошла массовая драка на стройплощадке.
- Суд назначил десяти иностранным гражданам наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал десять иностранных граждан на 15 суток после массовой драки на стройплощадке в столичном районе Строгино, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Там уточнили, что 29 июля в дневное время на стройплощадке в районе Строгино рабочие вступили в бытовой конфликт, который перерос в драку. Протоколы были составлены в отношении 10 иностранных граждан по статье КоАП о мелком хулиганстве.
"Суд назначил всем нарушителям наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - рассказали в пресс-службе.