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В Москве арестовали десять мигрантов после массовой драки на стройплощадке - РИА Новости, 31.07.2026
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11:52 31.07.2026
В Москве арестовали десять мигрантов после массовой драки на стройплощадке

В Москве десять мигрантов арестовали на 15 суток после драки на стройплощадке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Строгино произошла массовая драка на стройплощадке.
  • Суд назначил десяти иностранным гражданам наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал десять иностранных граждан на 15 суток после массовой драки на стройплощадке в столичном районе Строгино, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Там уточнили, что 29 июля в дневное время на стройплощадке в районе Строгино рабочие вступили в бытовой конфликт, который перерос в драку. Протоколы были составлены в отношении 10 иностранных граждан по статье КоАП о мелком хулиганстве.
"Суд назначил всем нарушителям наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - рассказали в пресс-службе.
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