Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из Сеуты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испания и Марокко договорились ускорить процедуры выдворения мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута.
- Стороны намерены усилить координацию и совместные усилия по противодействию миграционным потокам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испания и Марокко договорились ускорить процедуры выдворения мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, сообщает МВД.
"Испания и Марокко договорились усилить координацию и совместные усилия по противодействию этим миграционным потокам, а также пересмотреть и реализовать меры, которые позволят как можно скорее передать Марокко всех лиц, незаконно проникших в Сеуту", - говорится в коммюнике МВД Испании.
Как отмечается, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка поддерживал постоянный контакт со своим марокканским коллегой Абдельуафи Лафтитом.