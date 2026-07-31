Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из Сеуты

"Испания и Марокко договорились усилить координацию и совместные усилия по противодействию этим миграционным потокам, а также пересмотреть и реализовать меры, которые позволят как можно скорее передать Марокко всех лиц, незаконно проникших в Сеуту", - говорится в коммюнике МВД Испании.