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Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из Сеуты - РИА Новости, 31.07.2026
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07:52 31.07.2026 (обновлено: 08:36 31.07.2026)
Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из Сеуты

Испания и Марокко договорились ускорить процедуру депортации мигрантов из Сеуты

© AP Photo / Antonio SempereМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания и Марокко договорились ускорить процедуры выдворения мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута.
  • Стороны намерены усилить координацию и совместные усилия по противодействию миграционным потокам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Испания и Марокко договорились ускорить процедуры выдворения мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, сообщает МВД.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.
"Испания и Марокко договорились усилить координацию и совместные усилия по противодействию этим миграционным потокам, а также пересмотреть и реализовать меры, которые позволят как можно скорее передать Марокко всех лиц, незаконно проникших в Сеуту", - говорится в коммюнике МВД Испании.
Как отмечается, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка поддерживал постоянный контакт со своим марокканским коллегой Абдельуафи Лафтитом.
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