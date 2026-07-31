Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута. Архивное фото

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

СМИ: более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки.

Мигранты не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности и обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, это первые официальные оценки крупнейшего с 2021 года миграционного кризиса.

"Целые семьи обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию, сотрудники гражданской гвардии не могли остановить их продвижение", - пишет издание.

Когда основная масса мигрантов уже пересекла границу, в ситуацию вмешалась полиция, пытаясь сдержать поток людей и направить их к складским помещениям, которые используются как центры для временного содержания мигрантов.