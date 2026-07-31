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СМИ: более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту - РИА Новости, 31.07.2026
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03:32 31.07.2026 (обновлено: 06:23 31.07.2026)
СМИ: более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

El Mundo: более 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

© AP Photo / Antonio SempereМигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки.
  • Мигранты не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности и обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, это первые официальные оценки крупнейшего с 2021 года миграционного кризиса.
"Целые семьи обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию, сотрудники гражданской гвардии не могли остановить их продвижение", - пишет издание.
Когда основная масса мигрантов уже пересекла границу, в ситуацию вмешалась полиция, пытаясь сдержать поток людей и направить их к складским помещениям, которые используются как центры для временного содержания мигрантов.
Ранее в четверг МВД Испании сообщило, что власти направят военнослужащих в автономный город Сеута для обеспечения безопасности.
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