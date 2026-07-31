Россия и Саудовская Аравия подтвердили важность свободы судоходства

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед Ас-Садхан подтвердили важность обеспечения свободы судоходства в Красном море на фоне роста напряженности в водах вокруг Йемена, сообщили в МИД РФ.