Россия и Саудовская Аравия подтвердили важность свободы судоходства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед Ас-Садхан обсудили взаимодействие двух стран в Совбезе ООН для урегулирования ситуации в Йемене.
- Дипломаты подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе на фоне роста напряженности в водах вокруг Йемена.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед Ас-Садхан подтвердили важность обеспечения свободы судоходства в Красном море на фоне роста напряженности в водах вокруг Йемена, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, встреча дипломатов прошла в пятницу. Они обсудили взаимодействие двух стран в Совбезе ООН для урегулирования ситуации в Йемене. Дипломаты выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в водах вокруг Йемена.
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"Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в сообщении.