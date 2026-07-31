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МИД России заявил, что с Турцией постоянно идет диалог по всем вопросам - РИА Новости, 31.07.2026
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18:26 31.07.2026
МИД России заявил, что с Турцией постоянно идет диалог по всем вопросам

МИД: РФ постоянно ведет диалог с Турцией по всем вопросам, включая тему Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в постоянном контакте с Турцией по всем вопросам, включая тему Украины.
  • Россия признательна Турции за готовность оказать добрые услуги и предоставить площадку для возможных переговоров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с Турцией по всем вопросам, включая тему Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Мы находимся в постоянном контакте с турецкой стороной. У нас развивается диалог. Не то что развивается, он ведется на постоянной основе по всей палитре международных проблем, включая ситуацию на Украине. Мы неизменно признательны турецкой стороне за готовность оказать добрые услуги, предоставить Турцию как площадку для возможных переговоров", - сказал он журналистам в пятницу.
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