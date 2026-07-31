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МИД прокомментировал предстоящие ядерные учения Франции и ФРГ - РИА Новости, 31.07.2026
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17:45 31.07.2026 (обновлено: 18:11 31.07.2026)
МИД прокомментировал предстоящие ядерные учения Франции и ФРГ

МИД: европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейцы готовятся к войне с Россией, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.
"Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят", - сказал Грушко журналистам.
Он добавил, что милитаризация Германии не является секретом, и российская сторона будет корректировать свои политические, военно-политические планы.
"Поразительно, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят, хотя милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народом", - заключил дипломат.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о планах Германии принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
Телеканал NTV сообщил со ссылкой на представителя правительства ФРГ, что Германия осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
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