Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейцы готовятся к войне с Россией, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.

"Европейцы готовятся к войне с Россией , они этого не скрывают. Они публично говорят", - сказал Грушко журналистам.

Он добавил, что милитаризация Германии не является секретом, и российская сторона будет корректировать свои политические, военно-политические планы.

"Поразительно, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят, хотя милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народом", - заключил дипломат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о планах Германии принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.