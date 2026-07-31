Россия продолжит защищать своих граждан, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит защищать своих граждан от террора ВСУ всеми доступными средствами.
- По словам Марии Захаровой, для защиты граждан у России есть необходимые ресурсы, политическая воля и общественный запрос.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия продолжит защищать своих граждан всеми доступными средствами от террора ВСУ, для этого есть ресурсы, политическая воля, запрос общества, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности нашего государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно. Для этого в нашей стране есть необходимые ресурсы, политическая воля и общественный запрос", - говорится в ее комментарии об активизации террора ВСУ на сайте МИД.