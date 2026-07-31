Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об активизации атак на гражданское население российских регионов.
- По ее словам, атаки активизировал пестуемый странами Запада киевский режим.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
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29 июля, 08:00