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Киевский режим активизировал атаки на гражданское население, заявил МИД - РИА Новости, 31.07.2026
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17:04 31.07.2026 (обновлено: 17:14 31.07.2026)
Киевский режим активизировал атаки на гражданское население, заявил МИД

МИД: киевский режим активизировал атаки на мирное население российских регионов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об активизации атак на гражданское население российских регионов.
  • По ее словам, атаки активизировал пестуемый странами Запада киевский режим.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
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