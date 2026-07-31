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Причастные к атакам ВСУ по России понесут ответственность, заявил МИД - РИА Новости, 31.07.2026
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17:01 31.07.2026 (обновлено: 17:18 31.07.2026)
Причастные к атакам ВСУ по России понесут ответственность, заявил МИД

МИД: причастные к атакам ВСУ понесут ответственность после краха своих протеже

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежности ответственности причастных к атакам ВСУ на регионы России.
  • По словам Захаровой, ответственность наступит после краха их украинских протеже.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Причастные к атакам ВСУ на регионы РФ понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их протеже с Украины, в этом нет сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
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