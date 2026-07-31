Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежности ответственности причастных к атакам ВСУ на регионы России.
- По словам Захаровой, ответственность наступит после краха их украинских протеже.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Причастные к атакам ВСУ на регионы РФ понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их протеже с Украины, в этом нет сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.