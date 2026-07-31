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НАТО стремится "оттащить" Армению от ОДКБ, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2026
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16:12 31.07.2026
НАТО стремится "оттащить" Армению от ОДКБ, заявили в МИД

МИД: страны НАТО стремятся "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО и отдельные западные государства стремятся «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений.
  • Такой подход нынешнего руководства Армении не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. НАТО стремится "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Мы отмечаем стремление стран НАТО и отдельных западных государств "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений", - сказал Васильев в беседе с агентством.
Он отметил, что такой подход нынешнего руководства Армении, безусловно, не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.
"Те, кто изучает историю региона, в том числе в многовековой ретроспективе, вероятно найдут много фактов, которые доказывают, что судьба армянского народа складывалась весьма непросто и порой кроваво. Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности", - добавил дипломат.
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