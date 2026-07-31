НАТО стремится "оттащить" Армению от ОДКБ, заявили в МИД

"Те, кто изучает историю региона, в том числе в многовековой ретроспективе, вероятно найдут много фактов, которые доказывают, что судьба армянского народа складывалась весьма непросто и порой кроваво. Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности", - добавил дипломат.