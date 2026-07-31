Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны НАТО и отдельные западные государства стремятся «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ, в том числе путем проведения совместных учений.
- Такой подход нынешнего руководства Армении не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. НАТО стремится "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
Он отметил, что такой подход нынешнего руководства Армении, безусловно, не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.
"Те, кто изучает историю региона, в том числе в многовековой ретроспективе, вероятно найдут много фактов, которые доказывают, что судьба армянского народа складывалась весьма непросто и порой кроваво. Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности", - добавил дипломат.