Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов

Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов

В МГУ опровергли информацию о том, что пропавший преподаватель утонул

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.

Информация о его гибели недостоверна, поиски продолжаются.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о том, что пропавший на озере Селигер заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов утонул, недостоверна, его поиски продолжаются, сообщила РИА Новости руководитель информационного отдела философского факультета вуза Ольга Гретчина.

"Сын пока опровергает, достоверной информации нет. Продолжаются поиски", - сказала Гретчина.