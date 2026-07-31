В МГУ опровергли информацию о том, что пропавший преподаватель утонул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.
- Информация о его гибели недостоверна, поиски продолжаются.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о том, что пропавший на озере Селигер заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов утонул, недостоверна, его поиски продолжаются, сообщила РИА Новости руководитель информационного отдела философского факультета вуза Ольга Гретчина.
Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля. В ряде Telegram-каналов в пятницу появилась информация о том, что Кржевов утонул.
"Сын пока опровергает, достоверной информации нет. Продолжаются поиски", - сказала Гретчина.
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев ранее рассказал РИА Новости, что в регионе сейчас ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.
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