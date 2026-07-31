Ректор МГИМО призвал осваивать ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор МГИМО Анатолий Торкунов призвал осваивать технологии искусственного интеллекта, так как они важны для России, ее экономики и развития.

Он подчеркнул, что многие из ветеранов СВО, получивших дипломы о дополнительном образовании, уже занимаются темами искусственного интеллекта и цифровизации.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов призвал осваивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), поскольку они очень важны для России, ее экономики и развития.

На церемонии вручения дипломов о дополнительном образовании ветеранам СВО, завершившим программу профессиональной переподготовки в МГИМО Торкунов подчеркнул, что многие из получивших дипломы уже занимаются темами искусственного интеллекта и цифровизации.

"Я всех призвал бы осваивать этот инструмент (ИИ - ред.), это очень важно для нашей экономики, очень важно для нашего развития, очень важно для нашей страны", - подчеркнул Торкунов.