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Ректор МГИМО призвал осваивать ИИ - РИА Новости, 31.07.2026
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11:42 31.07.2026 (обновлено: 11:43 31.07.2026)
Ректор МГИМО призвал осваивать ИИ

Торкунов призвал осваивать ИИ, назвав его очень важным для России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРектор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор МГИМО Анатолий Торкунов призвал осваивать технологии искусственного интеллекта, так как они важны для России, ее экономики и развития.
  • Он подчеркнул, что многие из ветеранов СВО, получивших дипломы о дополнительном образовании, уже занимаются темами искусственного интеллекта и цифровизации.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов призвал осваивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), поскольку они очень важны для России, ее экономики и развития.
На церемонии вручения дипломов о дополнительном образовании ветеранам СВО, завершившим программу профессиональной переподготовки в МГИМО, Торкунов подчеркнул, что многие из получивших дипломы уже занимаются темами искусственного интеллекта и цифровизации.
"Я всех призвал бы осваивать этот инструмент (ИИ - ред.), это очень важно для нашей экономики, очень важно для нашего развития, очень важно для нашей страны", - подчеркнул Торкунов.
Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Ранее в ГлавУПДК при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.
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ТехнологииРоссияАнатолий ТоркуновМГИМОИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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