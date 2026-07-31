Медведев рассказал о главных инициаторах санкций против России

"Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".