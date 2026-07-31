Медведев рассказал о главных инициаторах санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что главным инициатором деструктивной политики санкций против России является Евросоюз.
- США, Япония, Канада и Австралия также продолжают эту линию и нарушают законные интересы российского бизнеса за границей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главным инициатором деструктивной политики санкций против России на западе выступает Евросоюз, линию продолжают США, Япония, Канада, Австралия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".