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Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями, отметил Медведев - РИА Новости, 31.07.2026
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15:02 31.07.2026 (обновлено: 15:15 31.07.2026)
Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями, отметил Медведев

Медведев: Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний.
  • Он отметил, что Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.
"В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".
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