Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями, отметил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний.
- Он отметил, что Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.
"В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас, американскими, еще какими-то", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".