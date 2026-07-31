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Медведев рассказал о противодействии России санкционной политике Запада - РИА Новости, 31.07.2026
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15:00 31.07.2026 (обновлено: 15:12 31.07.2026)
Медведев рассказал о противодействии России санкционной политике Запада

Медведев: противодействии санкциям связано с вопросом защиты суверенитета

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопросы противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний связаны с защитой суверенитета РФ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вопросы противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний по сути связаны с защитой суверенитета РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня у нас в повестке дня ряд вопросов, связанных, по сути, с защитой суверенитета Российской Федерации, имея в виду противодействие санкционной политике государств так называемого коллективного Запада в отношении российского бизнеса, российских компаний", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".
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