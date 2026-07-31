Медведев рассказал о противодействии России санкционной политике Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопросы противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний связаны с защитой суверенитета РФ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вопросы противодействия санкционной политике Запада в отношении российских компаний по сути связаны с защитой суверенитета РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня у нас в повестке дня ряд вопросов, связанных, по сути, с защитой суверенитета Российской Федерации, имея в виду противодействие санкционной политике государств так называемого коллективного Запада в отношении российского бизнеса, российских компаний", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".