Запад хочет нанести стратегическое поражение России, заявил Медведев

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике, эти попытки обречены на провал, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом, всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического", - сказал он в ходе совещания по вопросам.