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Запад хочет нанести стратегическое поражение России, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2026
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14:59 31.07.2026 (обновлено: 15:11 31.07.2026)
Запад хочет нанести стратегическое поражение России, заявил Медведев

Медведев: Запад хочет нанести стратегическое поражение России, не только фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике.
  • По его словам, попытки Запада нанести поражение России обречены на провал.
  • Медведев подчеркнул необходимость принятия мер юридического и экономического характера для противодействия курсу Запада.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике, эти попытки обречены на провал, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред принимает участие в совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По словам Медведева, иная деятельность Запада за пределами поля боя - тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение РФ.
"Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом, всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического", - сказал он в ходе совещания по вопросам.
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