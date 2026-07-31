Запад хочет нанести стратегическое поражение России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике.
- По его словам, попытки Запада нанести поражение России обречены на провал.
- Медведев подчеркнул необходимость принятия мер юридического и экономического характера для противодействия курсу Запада.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад хочет нанести стратегическое поражение России не только на поле боя, но и в экономике, эти попытки обречены на провал, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред принимает участие в совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По словам Медведева, иная деятельность Запада за пределами поля боя - тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение РФ.
"Стратегическое поражение не только на поле боя, но и в целом, всему хозяйственному комплексу Российской Федерации. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического", - сказал он в ходе совещания по вопросам.